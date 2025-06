Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Kupferdiebstähle in einer Nacht

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (23.06.2025) auf Dienstag (24.06.2025) an drei Einfamilienhäusern an der Hertingerstraße in Unna Kupferrohre entwendet.

Tatzeitraum: zwischen 20.00 Uhr und 10.30 Uhr.

Die Unbekannten entwendeten in dem Zeitraum ein ca. 1m langes, ein ca. 1,5m langes sowie ein ca. 3,5m langes Rohr von den jeweiligen Hauswänden.

Die Schadenssumme liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

