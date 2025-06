Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Reisegepäck aus stehendem ICE entwendet - Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen mutmaßliche Gepäckdiebe fest - Zuführung in die Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am 2. Juni 2025 nahmen zivile Einsatzkräfte der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizei gegen 14 Uhr zwei mutmaßliche Gepäckdiebe fest. Den beiden algerischen Staatsangehörigen im Alter von 36 und 17 Jahren wird vorgeworfen, aus einem stehenden ICE am Gleis 14 des Hamburger Hauptbahnhofs einen Reisekoffer entwendet zu haben. Die zivilen Einsatzkräfte der Bundespolizei befanden sich zuvor am Hamburger Hauptbahnhof, als ihnen zwei polizeibekannte algerische Staatsangehörige durch tätertypisches Verhalten auffielen.

Die Beamten observierten die beiden Männer unauffällig. Diese stiegen zunächst in einen ICE ein und versuchten, einer Frau die Handtasche zu entwenden. Als dies nicht gelang, ließen sie von der Frau ab. Anschließend sollen beide Tatverdächtigen arbeitsteilig einen Reisekoffer aus dem Aufbewahrungsfach für Reisegepäck entwendet haben.

Daraufhin wurde ein Tatverdächtiger noch im stehenden ICE und der zweite auf dem Bahnsteig vorläufig festgenommen. Anschließend wurden beide Männer zur strafprozessualen Bearbeitung dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt.

Die 58-jährige Geschädigte gab an, den Diebstahl nicht mitbekommen zu haben, und bezifferte den Wert des Gepäckstücks auf ca. 1.000 EUR. Der Koffer wurde ihr noch vor Ort durch die Beamten ausgehändigt.

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Amtsarzt wurden die Tatverdächtigen durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg zur Haftprüfung der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizei.

Hinweis: Zum Inhalt des entwendeten Gepäckstücks können keine genauen Angaben gemacht werden.

RH

