Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reizgasattacke an Hamburger S-Bahnstation- Bundespolizei an der S-Bahnstation Wilhelmsburg im Einsatz-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg gerieten am 31.05.2025 gegen 17.45 Uhr zwei Fahrgäste (m.25,m.47) aus nicht geklärten Gründen in einer fahrenden S-Bahn vom Hamburger Hauptbahnhof Richtung Wilhelmsburg zunächst in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Beim Halt des Zuges im S-Bahnhaltepunkt Wilhelmsburg soll der Beschuldigte (m.25) laut Zeugenaussagen beim Ausstieg aus der S-Bahn auf dem Bahnsteig plötzlich Reizgas (Tierabwehrspray) gegen den Geschädigten (m.47) eingesetzt haben.

"Dabei sprühte der syrische Staatsangehörige das Reizgas direkt in das Gesicht des Geschädigten." "Anschließend wollte sich der Beschuldigte vom Tatort entfernen und wurde von einem am S-Bahnsteig befindlichen DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter vor Ort bis zum Eintreffen einer angeforderten Bundespolizeistreife festgehalten."

"Die eingesetzten Bundespolizisten konnten das Tierabwehrspray in der Bekleidung des Beschuldigten auffinden und sicherstellen."

Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf gefährliche Körperverletzung) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige vor Ort entlassen werden. Hinweis: Der Geschädigte erlitt erhebliche Augenreizungen und wurde von einer angeforderten RTW-Besatzung vor Ort versorgt (u.a. Augenspülung). Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

"RC"

