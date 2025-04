Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weitefeld: Intensive Suchmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am 06.04.2025

Weitefeld (ots)

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am 06.04.2025 ist die Polizei am heutigen Donnerstag erneut in und rund um Weitefeld mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dabei werden u.a. umliegende Waldgebiete und weitere Flächen abgesucht.

Die heutigen Maßnahmen verfolgen das Ziel, bislang vorliegenden Erkenntnissen systematisch nachzugehen und weitere Feststellungen zum Auffinden des Tatverdächtigen zu erlangen.

Die Absuche erfolgt nicht aufgrund von konkreten Hinweisen aus der Sendung Aktenzeichen XY am gestrigen Mittwoch. Hierzu können wir mitteilen, dass während und nach der Sendung rund 90 Hinweise eingegangen sind, zu deren Qualität wir keine Angaben machen können. Die Hinweise werden priorisiert und bearbeitet.

Für Medienvertreter/-innen wird für die heutigen Maßnahmen eine Anlaufstelle im Dorfgemeinschaftshaus Weitefeld eingerichtet. Dort stehen Ihnen Ansprechpartner der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell