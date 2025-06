POL-UN: Werne - Brand eines vollelektrischen Kleintransporters

Kamen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (25.06.2025) ist ein Zigarettenautomat in Kamen-Methler gesprengt worden. Unbekannte Täter hatten sich gegen 02.45 Uhr an dem Automaten an der Lortzingstraße zu schaffen gemacht. Mehrere Zeugen hatten gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie sich zwei Personen an dem Zigarettenautomaten befunden hatten. Beide Personen seien zu Fuß in die Straße "Am ...

