POL-OS: Osnabrück/Gretesch: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 8.50 Uhr, wurde über Notruf ein Brand auf einem Pferdehof im Hünenburgweg gemeldet. Ein Mitarbeiter bemerkte, dass mehrere Strohballen in einer Scheune Feuer gefangen hatten. Der Mann versuchte noch, die Ballen auseinanderzuziehen, konnte den Brand jedoch nicht mehr eindämmen. In der Folge entwickelte sich ein Vollbrand, ...

mehr