POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Polizeieinsatz am Rosenplatz

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.45 Uhr am Rosenplatz zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war eine gefährliche Körperverletzung, bei der ein 52-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren sollen mit Schlagwerkzeugen auf den Mann eingewirkt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort fest und führten sie der Dienststelle am Kollegienwall zu. Nach ersten Ermittlungen ging der Tat ein mutmaßlicher Drogenkauf voraus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsuchte die Polizei im Anschluss die Wohnung des 52-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

