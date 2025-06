Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Scheunenbrand auf Pferdehof - Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8.50 Uhr, wurde über Notruf ein Brand auf einem Pferdehof im Hünenburgweg gemeldet. Ein Mitarbeiter bemerkte, dass mehrere Strohballen in einer Scheune Feuer gefangen hatten. Der Mann versuchte noch, die Ballen auseinanderzuziehen, konnte den Brand jedoch nicht mehr eindämmen. In der Folge entwickelte sich ein Vollbrand, der sich auf die gesamte Scheune ausbreitete. Mehrere landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen wurden durch das Feuer zerstört. Die Pferde, die in einem angrenzenden Stallgebäude untergebracht waren, wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Der Mitarbeiter wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern voraussichtlich noch bis in den Nachmittag an. Der Hünenburgweg ist im Bereich der Einsatzstelle derzeit voll gesperrt.

