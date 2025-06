Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 23:00 Uhr vor dem Bahnhof am Hermann-Kemper-Platz zu einem Streit zwischen einem 47-jährigen Mann und einer bislang unbekannten Personengruppe. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit griffen die Unbekannten den 47-Jährigen plötzlich an und schlugen auf diesen ein. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die fünf- bis sechsköpfige Gruppe flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können. Diese melden sich bitte unter 05431 907760 oder unter 05439/9690.

