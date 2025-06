Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Verkehrsunfall auf der Hunteburger Straße - zwei Männer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Ostercappeln sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die Hunteburger Straße (L79) in Fahrtrichtung Schwagstorf. Zur selben Zeit näherte sich ein 85-jähriger Traktorfahrer der Kreuzung mit der Absicht, in Richtung Diepenauer Straße zu queren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Traktor in zwei Teile gerissen wurde. Der Pkw wurde nach dem Zusammenprall in einen seitlich angrenzenden Graben geschleudert. Der 85-jährige Traktorfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 28-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde informiert. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Beschlagnahme des Pkw an.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Bohmte eingerichtet. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

