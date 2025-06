Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: LKW-Unfall an der Anschlussstelle Melle-West (Foto)



Am Mittwochabend kam es gegen 20:50 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Melle-West. Ein LKW kam aus bislang ungeklärter Ursache in der Abfahrt von der Fahrbahn ab und kam in der Böschung des Seitenstreifens zum Stillstand. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Während der Bergungsmaßnahmen kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ausfahrt.

