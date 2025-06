Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hochwertige Geräte aus mehreren Ackerschleppern entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Grütlohner Weg / Grütlohner Möllenweg;

Tatzeit: zwischen 04.06.2025, 17.30 Uhr und 05.06.2025, 08.00 Uhr;

Auf GPS-Geräte, Lenksysteme und Monitore abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Borken. In der Nacht zu Donnerstag kam es gleich an drei Hofstellen zu einem versuchten sowie zwei vollendeten Diebstählen. Ziel waren Ackerschlepper und ein Pkw. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 60.000 Euro geschätzt. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen auf dem Grütlohner Weg wurden die Lenksysteme und Monitore aus drei Traktoren entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen und bauten die Technik fachmännisch aus. Auf einem weiteren landwirtschaftlichen Hof am Grütlohner Weg entwendeten die Unbekannten ein Lenksystem und schlugen die Scheibe eines parkenden Pkw ein. Aus diesem entwendeten die Einbrecher eine Geldbörse. Im dritten Fall versuchten die Unbekannten ein GPS-Gerät aus einem Schlepper zu entwenden. Hierbei wurden bereits die Kabelverbindungen getrennt, das Gerät selbst blieb jedoch im Fahrzeug zurück. Zu dem Geschehen kam es an der Straße Grütlohner Möllenweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell