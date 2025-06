Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 04.06.2025, zwischen 08.15 Uhr und 21.45 Uhr;

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Am Mittwoch drangen sie im Tagesverlauf gewaltsam über die Eingangstür in die Räumlichkeiten an der Herzogstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und Schränke und entwendeten persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

