Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung an Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Tatzeit: 02.06.2025, zwischen 16.20 Uhr und 17.00 Uhr;

Einen grauen BMW 225I mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Borken. Das Auto stand an der Nina-Winkel-Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Am Dienstagnachmittag verursachte der Täter auf der Fahrerseite in Höhe der A-Säule einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell