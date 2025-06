POL-BOR: Kreis Borken - Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Estern; Tatzeit: zwischen 02.06.2025, 20.30 Uhr, und 03.06.2025, 09.00 Uhr; Eingebrochen in eine Windkraftanlage sind bislang Unbekannte in Gescher. Die Täter gelangten in die Anlage an der Straße Estern, indem sie gewaltsam die Tür öffneten. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Nach ersten Angaben flohen die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

