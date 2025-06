Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Vreden und Stadtlohn auf der Vredener Straße

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, K24 (Vredener Straße);

Unfallzeit: 03.06.2025, 13:54 Uhr;

Drei Leichtverletzte und eine schwer verletzte Person - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Vredener Straße in Vreden. Am Dienstagmittag gegen 13.54 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die K24 in Richtung Vreden. In Höhe der Straße Großemast beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersieht den von hinten kommenden Pkw eines 19-jährigen Mannes aus Stadtlohn. Es kommt zum Zusammenstoß. Das Auto des 33-Jährigen kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto des 19-Jährigen überschlägt sich und kommt nach einigen Metern an einem Baum zum Stillstand. Beide Fahrer und der 24-jährige Beifahrer des 33-Jährigen verletzen sich leicht. Die 17-jährige Beifahrerin des Stadtlohners verletzte sich schwer und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K24 zwischen der Stadtlohner- und der Vredener Straße voll gesperrt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell