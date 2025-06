Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: 02.06.2025, 12.50 Uhr;

In schamverletzender Weise zeigte sich ein Unbekannter in Bocholt. Ein minderjähriges Mädchen wartete Montagmittag an einer roten Ampel an der Uhlandstraße, als sich ein Pkw verdächtig nah näherte und neben ihr zum Stehen kam. Auf dem Fahrersitz befand sich ein Mann, der mit heruntergelassener Hose am Steuer saß. Die Geschädigte konnte sein entblößtes Genital erkennen. Der Täter nahm Blickkontakt zu dem Kind auf. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung der Straße Am Kreuzberg fort. Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad nach Hause und informierte ihre Eltern. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 60 - 70 Jahre alt, grau meliertes Haar. Er fuhr einen silberfarbenen Kleinwagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell