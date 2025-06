POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnmobil

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Nordstraße; Tatzeit: 02.06.2025, 00.40 Uhr; In einen Getränkemarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Nordstraße in Bocholt. In der Nacht zu Montag machten sich die Einbrecher gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Marktes. Ob sie Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das ...

mehr