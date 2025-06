Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung gefasst

Bocholt (ots)

Immer wieder hat ein Unbekannter in den vergangenen Jahren Frauen in Bocholt sexuell belästigt - jetzt konnte die Polizei mit Hilfe eines Zeugen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Eine Spaziergängerin war am Samstag gegen 16.45 Uhr im Bereich des Bürgerparks Mosse unterwegs. Von hinten näherte sich ein Radfahrer und fasste ihr im Vorbeifahren an das Gesäß. Die sofort verständigte Polizei nahm die Fahndung auf. Der Funkstreife näherte sich ein Radfahrer, auf den die Beschreibung des Täters passte - als er das Fahrzeug der Beamten erblickte, drehte er um und fuhr wieder in Richtung Bürgerpark Mosse. Ein Zeuge entdeckte den Flüchtenden, der sich zunächst in einem Gebüsch versteckt hatte und danach mit dem Rad wegfahren wollte. Der Mann sprach den Tatverdächtigen an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den 60-Jährigen festnahm.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei steht der Beschuldigte im dringenden Verdacht, für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich zu sein. Die vorliegenden Beschreibungen des Täters entsprechen seinem Erscheinungsbild. Seit dem Sommer 2023 kam es in Bocholt zu 24 aktenkundigen Vorfällen dieser Art. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (to)

