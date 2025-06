Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Sakrales Schwert aus Kapelle entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Nienborger Damm;

Tatzeit: zwischen 03.06.2025, 21.00 Uhr, und 04.06.2025, 11.30 Uhr;

Bislang Unbekannte haben in Gronau-Epe ein sakrales Schwert aus einer Kapelle am Nienborger Damm entwendet. Das hölzerne Schwert hatte sich zuvor in der Hand einer Statue befunden. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

