POL-BS: Zivilcourage rettet ein kleines Vermögen

Braunschweig (ots)

13.02.2025

Aufmerksame Bankangestellte erkennen Betrug

Mitte Februar kam es bei einer 71-jährigen Dame aus dem OT Geitelde zu einem Schockanruf. Unter der Legende, dass die Tochter der älteren Dame jemanden totgefahren hat, versuchten die Betrüger insgesamt fast 100.000EUR als angebliche Kaution für die Tochter zu erbeuten. Als die 71-Jährige in der Hauptfiliale der Landessparkasse am Schalter die Geldsumme abheben wollte, wurde Viktoria Sabirian, ihrerseits Kundenmanagerin in der Bank, stutzig. Die Frau wirkte auf sie nervös und sagte, dass es sich ausdrücklich nicht um einen Enkeltrick handelt und sie nicht weiter darüber reden will. Nachdem Viktoria Sabirian sich mit ihrer Kollegin Lara Thiel, erst seit kurzem ausgebildete Kundenberaterin, abgesprochen hatte, entschieden sie sich, wegen des Verdachts eines Enkeltricks keine derart hohe Bargeldsumme herauszugeben. In der Folge zeigte die 71-Jährige ein Handy in ihrer Handtasche vor, auf dem noch ein Gespräch lief. Die Dame wurde daraufhin von ihrer Handtasche getrennt in einen separaten Raum gebracht, wo sich im Gespräch der Verdacht eines Trickbetruges erhärtete. Lara Thiel informierte die Polizei. Es gelang den beiden Bankmitarbeiterinnen den Schein bis zum Eintreffen der Polizeibeamten aufrecht zu erhalten. Schließlich wurde das Telefonat von Seiten der Täter beendet. Zu einer Festnahme kam es trotz der Kooperation der 71-Jährigen nicht. Jedoch konnte durch das umsichtige und couragierte Verhalten von Lara Thiel und Viktoria Sabirian ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden verhindert werden. Inspektionsleiter Thomas Bodendiek nahm das zum Anlass, die beiden Frauen zu sich einzuladen und ihnen für ihr Handeln zu danken. Dabei betonte er: "Es ist wichtig, dass neben der Polizei auch viele andere aufmerksam durch den Alltag gehen, um so möglicherweise auch Straftaten dieser Art verhindern zu können!"

