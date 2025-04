Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte

Braunschweig (ots)

Riddagshausen, 22. bis 31.03.2025

Trickbetrüger erbeuten sechsstellige Geldsumme

Vor gut zwei Wochen gelang es falschen Polizeibeamten bei einem Betrug eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Ein 57-Jähriger Braunschweiger erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der berichtete, dass eine rumänische Bande von 30-40 Kriminellen in der Nähe ihr "Unwesen treiben" würde. Außerdem sollte ein Mitarbeiter der Sparkasse an diesen "Machenschaften" beteiligt sein. Über den Zeitraum einer knappen Woche bauten die Betrüger mit regelmäßigen und zeitlich abgesprochenen Telefonaten eine Legende auf und verleiteten den 57-Jährigen so zu zwei Überweisungen in insgesamt sechsstelliger Höhe. Als sich nach der zweiten Überweisung niemand mehr meldete, ergab sich der Verdacht des Betruges. Der Braunschweiger kontaktierte die Polizei, wo sich der Betrug bestätigte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell