POL-BS: Unbekannte geben sich als Handwerker aus und fordern ein kleines Vermögen für Reinigungsarbeiten - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt 25.03.25, 12.00 Uhr 92-Jährige Frau bestohlen In den gestrigen Mittagsstunden ist eine 92-Jährige in der Weststadt Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Dabei klingelte gegen 12.00 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau und gab sich als Handwerker aus. Er wolle die Heizungszähler in der Wohnung ablesen. In der Annahme eines berechtigten Anliegens und in Anbetracht dessen, dass sie nur noch schlecht sehen kann, ...

