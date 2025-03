Polizei Braunschweig

POL-BS: Autodiebstähle in Mascherode

Braunschweig (ots)

Braunschweig

24. - 25.03.25, 21.30 Uhr

SUV's im Visier der Täter

Am Dienstagmorgen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Audi Q5, der führerlos auf der Stöckheimstraße in Mascherode stand. Kurz darauf meldete sich die Besitzerin des Audi und gab an, dass ihr Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus stehe und demnach entwendet worden sein muss.

Für die eingesetzten Beamten stellte sich dar, dass der Audi Q5 in der vorangegangenen Nacht durch bislang unbekannte Täter aus einer Nebenstraße entwendet wurde, anschließend aber auf der Stöckheimstraße stehengelassen wurde. Warum die Unbekannten ihre Tat abgebrochen haben, ist nun Bestandteil eingeleiteter Ermittlungen wegen versuchtem KfZ-Diebstahl in besonders schwerem Fall.

Weniger Glück hatten die ebenfalls in Mascherode wohnenden Besitzer eines VW Tiguan. Diese stellten ebenfalls am Morgen den Verlust ihres Fahrzeugs fest, das sich am Abend zuvor noch in der Einfahrt ihres Hauses am südlichen Ortsrand befand.

Auch hier leitete die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen KfZ-Diebstahl ein.

Beide Fahrzeuge waren neuwertig und verfügten über ein Keyless-Go-System.

Der VW-Tiguan hat einen Wert im oberen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell