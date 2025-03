Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Braunschweig (ots)

Heidberg, 27.03.25, 15:00 Uhr

Gestern Nachmittag erhielt eine 94-jährige Frau einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser dachte sich eine frei erfundene Geschichte aus, in der es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sein soll und die vermeintlichen Täter sämtliche Informationen über das Vermögen der 94-Jährigen erlangt hätten. Zum Schutz sollte sie ihre Wertsachen an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Kurze Zeit später klingelte ein Mann an ihrer Tür und gab sich als Polizeibeamter aus. Bei der Übergabe entriss der Täter der Frau die Kiste aus der Hand, wodurch diese leicht am Finger verletzt wurde.

Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Mann wird auf circa 160 cm geschätzt und war dunkel gekleidet.

Der Wert des erbeuteten Schmucks beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell