Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Roth (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich in Roth, Ortsteil Oettershagen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Pkw die Koblenzer Straße, aus Richtung Roth kommend, in Fahrtrichtung Wissen. In der Ortslage Oettershagen hielt sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an. Der unmittelbar dahinter befindliche 84-jährige Fahrer eines Pkw bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Eine hinter diesem Fahrzeug fahrende 31-Jährige fuhr daraufhin mit ihrem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug des 84-Jährigen auf. Dieses wurde hierdurch auf den stehenden Pkw geschoben. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die beiden Pkw-Fahrerinnen leichte Verletzungen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

