POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Kircheib (ots) - Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 01.25 Uhr, geriet in Kircheib, Hauptstraße, ein Pkw in Brand. Das unbesetzte Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Nähe des Friedhofs abgestellt. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr Mehren gelöscht werden. Der betreffende Pkw sowie zwei, in der Nähe aufgestellte, Schilder wurden beschädigt. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

mehr