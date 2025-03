POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Linz am Rhein (ots) - Am 18.03.25 gegen 22:30 Uhr führten Beamte der Polizei Linz am Rhein allgemeine Verkehrskontrollen auf der Asbacher Straße in Linz durch. Dabei wurde ein 56-jähriger PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnte ein Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,25 Promille. Auf Grund dessen wurde dem Mann ...

