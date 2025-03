POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Präventionsveranstaltung Einbruchschutz

Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in Rheinbreitbach. Ein bisher unbekannter Täter entwendete an einem PKW Seat Ibiza das hintere amtliche Kennzeichen NR-MM 757. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor der Kindertagesstätte Sonnenschein abgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizeiinspektion Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: ...

