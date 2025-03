POL-PDNR: Diebstahl des hinteren amtlichen Kennzeichen NR-MM 757

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum vom 10.03.25 bis 17:03.2025, 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Ferienhaus, welches sich im Wald in der Verlängerung der Straße Zum Ziegenbusch in Linz am Rhein befindet, ein. Hierbei wurde die Eingangstüre aufgebrochen und ein Fenster eingeschlagen. Entwendet wurden nach jetzigen Stand der Ermittlungen mehrere hochwertige Werkzeuge, u.a. der Marke STIL. ...

