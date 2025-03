Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Verkehrsunfallflucht

Wissen (Sieg) (ots)

Am 15.03.2025, im Zeitraum 10:30 bis 12:40 Uhr,hatte ein 33-Jähriger seinen Pkw VW Golf, im Bereich der Hockelbachstraße im Stadtgeiet Wissen, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den abgestellten Pkw des 33-Jährigen und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizeiwache Wissen.

