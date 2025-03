Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Zweiräder im Bereich Neuwied

Neuwied (ots)

Am Sonntag, den 16.03.2025, führten Beamte der PI Neuwied mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Koblenz eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "motorisierter Zweiradverkehr" an verschiedenen Stellen im Bereich der Stadt Neuwied durch. Erfreulicherweise war der überwiegende Teil der kontrollierten Fahrzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand. Allerdings mussten auch mehrere Fahrzeuge wegen erloschener Betriebserlaubnis beanstandet werden. In zwei Fällen führte dies zur Sicherstellung der Motorräder, damit ein Gutachten durch einen Sachverständigen angefertigt werden kann. In einem dieser Fälle steht zudem ein Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum. Darüber hinaus wurde einem Pkw-Fahrer eine Blutprobe wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell