POL-PDNR: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss

Kleinmaischeid (ots) - In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. kam es zu einer Sachbeschädigung an 2 PKW in Kleinmaischeid in der Donatusstraße, die unter einem Carport geparkt waren. Es wurden jeweils 2 Reifen mittels scharfen Gegenstand aufgeschlitzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

