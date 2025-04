Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe erbeuten Münzsammlung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg

29.03.25, 12.00 Uhr

84-jährige Frau bestohlen

Bereits am Samstag klingelte ein bislang unbekanntes Pärchen an der Wohnungstür einer 84-Jährigen im Heidberg. Gegenüber der Seniorin gab man nach Öffnen der Wohnungstür an, die Dusche überprüfen zu wollen. Tatsächlich wurde kürzlich in ihrer Wohnung eine neue Dusche eingebaut, weshalb sie den Mann und die Frau in ihre Wohnung ließ. Das Pärchen sei sehr freundlich gewesen. Während die 84-Jähige sich mit der Frau unterhielt, habe der Mann die "Dusche inspiziert". Anschließend haben sich beide verabschiedet und die Wohnung wieder verlassen. Erst später stellte die Seniorin den Verlust ihrer Münzsammlung fest, woraufhin sie die Polizei informierte. Der Vermögensschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt diesbezüglich wegen eines Trickdiebstahls.

In diesem Zusammenhang werden unter anderem Zeugen gesucht, die gegebenenfalls Angaben zu Personen machen können, die am Samstag im Bereich des Heidbergs aufgefallen sind.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell