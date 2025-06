Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude

Horneburg: Festnahme zweier Kupferdiebe

Stade (ots)

Am Samstag gegen 03:30 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizei Buxtehude auf der B73 in Neukloster ein silberner Mercedes auf, der innerorts zu schnell unterwegs war. Die Beamten folgten dem Pkw und kontrollierten ihn schließlich im Bereich Ottensener Trift.

Im Fahrzeug konnten die Beamten auf der Rückbank und im Kofferraum abgedeckte Kupferdachrinnen und -fallrohre sehen. Der Fahrzeugführer erklärte, dass das Kupfer bei Facebook anonym zur kostenlosen Abholung an einem Waldrand unweit von Buxtehude inseriert gewesen sei. Diese Geschichte klang hinreichend unglaubhaft und die Beamten eröffneten den beiden Fahrzeuginsassen den Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls von Buntmetall, der 32-jährige Fahrzeugführer und sein 52-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Beide Männer haben Bezüge nach Nostorf in Mecklenburg-Vorpommern.

Erste Ermittlungen deuten nun darauf hin, dass es einen Zusammenhang zu einem Diebstahl in Horneburg gibt.

Wie am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr bekannt wurde, wurden an einem Vereinsheim im Schützenweg in Horneburg in der Nacht fast 50 m Dachrinne und Fallrohre aus Kupfer entwendet, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 EUR.

Bei der Tatortaufnahme konnten Schuhspuren gesichert werden, die mit Schuhen übereinzustimmen scheinen, die in der Nacht bei den beiden Insassen des Mercedes sichergestellt wurden. Die endgültigen kriminaltechnischen Untersuchungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft Stade sah keine ausreichenden Haftgründe gegen die beiden Männer begründet, sie wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen. Der silberne Mercedes wurde sichergestellt, ein Durchsuchungsbeschluss für den Pkw liegt vor.

Gegen den 32-jährigen Fahrzeugführer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell