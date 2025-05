Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (23.05.) gegen 22.45 Uhr einen Zigarettenautomaten am Norgerweg, Ecke Hohe Heideweg gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und zwei Personen zunächst in Richtung Kösterskamp flüchten sehen. Kurze Zeit später sind die beiden Tatverdächtigen mit E-Scootern in Richtung Lindvennweg gefahren. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich. Einer von ihnen war etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Die zweite Person war etwa 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß, ebenfalls schlank und dunkel gekleidet. Er trug eine Kopfbedeckung. Des Weiteren führte einer der beiden einen Rucksack mit sich, und einer trug eine Stirnlampe. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

