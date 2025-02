POL-WHV: Lichterkette verursacht Feuer im Wintergarten

Wilhelmshaven (ots) - Am 10.02.2025 um 16:00 Uhr wurde der 49-jährige Beschuldigte in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven dabei beobachtet, wie er Tiernahrung aus einer Spendenbox in seine Tasche verstaute. Anschließend gab sich der Beschuldigte gegenüber einem ...

mehr