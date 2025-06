Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Polizei sucht Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Kind

Stade (ots)

Ein 9-jähriger Junge befuhr am Freitag gegen 14:45 Uhr mit seinem Fahrrad den Geh- & Radweg entlang der Hansestraße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe von Takko-Fashion (Hausnr. 21) sah der Junge, wie ein Auto den dortigen Parkplatz verließ. Das Auto hielt an der Ausfahrt des Parkplatzes an und der 9-Jährige nahm an, dass die Autofahrerin ihn gesehen habe und er vorbeifahren könne. Als sich der Junge aus Hollern-Twielentfleth vor dem Auto befand, fuhr die Fahrerin plötzlich los und touchierte das Kinderfahrrad am Hinterreifen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge auf die stark befahrene Hansestraße. Die Autofahrerin habe sofort angehalten, sei ausgestiegen und habe ich nach dem Befinden des Kindes erkundigt. Der 9-Jährige bestätigte in diesem Moment, unter dem Eindruck der Geschehnisse stehend, dass alles in Ordnung sei. Die Frau sei daraufhin wieder in ihr Auto gestiegen und weggefahren.

Der 9-Jährige stellte jedoch im Anschluss fest, dass sein Fahrrad beschädigt worden war und er Schmerzen hatte. Im Krankenhaus wurden diverse Prellungen festgestellt.

Die Polizei sucht nun nach der Autofahrerin, sie wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 22 Jahre alt - schlanke Statur, normale Größe - braune, schulterlange Haare - schwarze Brille - helles, kurzärmliges Oberteil - helle Latzhose - sprach akzentfrei Deutsch

Das Auto wurde wie folgt beschrieben:

- VW Golf älteren Baujahres - silberne oder graue Lackierung

Die Autofahrerin ist aufgefordert, sich bei der Polizei Stade unter 04141/1020 zu melden. Ebenso Zeugen des Unfalls, zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Verkehr an der Unfallstelle und bei den umliegenden Geschäften.

