BPOLI-KA: Steinwurf auf S-Bahn bei Karlsruhe - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwochmittag (21. Mai) hat sich ein 57-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof vor einer Heranwachsenden entblößt. Die Bundespolizei hat den Mann festgenommen und sucht weitere Geschädigte und Zeugen. Gegen 14 Uhr hielt sich die 20-jährige deutsche Geschädigte am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Mannheim auf. In der Nähe der jungen Frau stand der 57-jährige deutsche Tatverdächtige und begann ...

mehr