BPOLI-KA: 26-Jähriger beleidigt Bahnmitarbeiter und greift Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof an

Graben-Neudorf (ots) - Am Donnerstagabend, dem 15. Mai, konnte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Jugendliche dabei beobachten, wie sie in Graben-Neudorf Züge mit Steinen bewarfen. Die Polizei hat die Tatverdächtigen ermittelt und weist auf die Gefährlichkeit solcher Taten hin. Gegen 21:15 Uhr bemerkte der Zeuge die Jugendlichen in Bahnhofsnähe in Graben-Neudorf, als ...

