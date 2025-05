Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl am Mannheimer Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Täter und sichert Rucksack

Mannheim (ots)

Am späten Mittwochabend hat ein 63-jähriger Mann am Mannheimer Hauptbahnhof den Rucksack eines Reisenden entwendet. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest und stellte das Diebesgut sicher.

Gegen 22 Uhr erschien ein 36-jähriger Mann iranischer Staatsangehörigkeit bei der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof und meldete den Diebstahl seines Rucksacks. Nach eigenen Angaben hatte er das Gepäckstück auf einer Sitzbank am Bahnsteig 5 zurückgelassen, um eine Toilette aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr war der Rucksack verschwunden.

Durch die Auswertung der Videoüberwachung konnten die Bundespolizisten den Tathergang rekonstruieren: Ein 63-jähriger nordmazedonischer Staatsangehöriger nutzte die kurze Abwesenheit des Reisenden, nahm den Rucksack an sich und verstaute ihn in einer mitgeführten Tasche. Anschließend entfernte er sich in Richtung Posttunnel.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich stellten die Beamten den Rucksack im Posttunnel sicher. Der Tatverdächtige wurde wenig später am Bahnsteig 7 angetroffen und vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Der Rucksack konnte dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

Die Bundespolizei warnt: Gepäckstücke sollten nie unbeaufsichtigt zurückgelassen werden. Gelegenheiten zur Tat werden oft innerhalb weniger Sekunden ausgenutzt. Hinweise zum sicheren Reisen finden Sie unter: www.bundespolizei.de

