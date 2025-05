Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte bewerfen fahrenden ICE mit Steinen

Mannheim / Karlsruhe (ots)

Dienstagabend (6. Mai) hat bislang unbekannte Täterschaft einen fahrenden ICE mit Steinen beworfen. Es wurde niemand verletzt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19:40 Uhr befuhr der ICE 9514 (Laufweg Frankfurt/ Main - Paris) die Schnellfahrstrecke von Mannheim nach Karlsruhe. Während der Fahrt bewarfen bislang unbekannte Tatverdächtige den Zug mehrfach mit Steinen. Hierbei wurden zwei Scheiben beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Beim Halt am Karlsruher Hauptbahnhof klebten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die betroffenen Scheiben ordnungsgemäß ab, sodass der Zug seine Fahrt fortsetzen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2 600 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, insbesondere zur Tatörtlichkeit und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen

