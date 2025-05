Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendliche werfen Steine auf Züge - Bundespolizei ermittelt

Graben-Neudorf (ots)

Am Donnerstagabend, dem 15. Mai, konnte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Jugendliche dabei beobachten, wie sie in Graben-Neudorf Züge mit Steinen bewarfen. Die Polizei hat die Tatverdächtigen ermittelt und weist auf die Gefährlichkeit solcher Taten hin.

Gegen 21:15 Uhr bemerkte der Zeuge die Jugendlichen in Bahnhofsnähe in Graben-Neudorf, als sie aus dem Gleisbett Steine auf vorbeifahrende Züge warfen und wählte den Notruf. Polizeibeamte des Polizeireviers Philippsburg nahmen daraufhin sechs deutsche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die Tatverdächtigen einen Platzverweis. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, solche Taten als harmlosen jugendlichen Leichtsinn zu betrachten. Das Bewerfen von Zügen stellt ein strafbares Delikt dar. Reisende im Zug sowie unbeteiligte Personen auf Bahnsteigen sind durch abprallende Steine einem hohen Risiko ausgesetzt, schwer oder sogar tödlich verletzt zu werden.

Weitere Informationen zum sicheren Verhalten auf Bahnanlagen sind auf der Webseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de erhältlich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell