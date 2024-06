POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (25.06.2024), gegen 13:30 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Rheinuferstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, da an dem Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Bei Erblicken des Streifenwagens gab der Rollerfahrer Gas und flüchtete über die Hemshofstraße und die Rohrlachstraße bis zur Goethestraße an die Kreuzung ...

mehr