Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Reilsheim - Geschädigter wird gesucht

Reilsheim, Meckesheim (ots)

Am Samstagvormittag (24. Mai) ist es gegen 10:20 Uhr am Bahnhof Reilsheim zu einem körperlichen Übergriff gekommen, bei dem ein bislang unbekannter Mann von drei bislang ebenfalls unbekannten Tatverdächtigen geschlagen und getreten wurde. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise zur Identität des Geschädigten sowie der Tatverdächtigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Geschädigte am Bahnhof Reilsheim in eine einfahrende S5 einsteigen. Diese war zu der Zeit auf dem Weg von Neckargemünd nach Meckesheim. Die drei Tatverdächtigen hinderten den Mann am Einstieg und griffen ihn im weiteren Verlauf auf dem Bahnsteig körperlich an. Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete die Tat und informierte die Polizei.

Die Beamten trafen zeitnah am Bahnhof Meckesheim ein, wohin der Zug zwischenzeitlich weitergefahren war. Eine Identifizierung der Tatverdächtigen konnte bislang noch nicht erfolgen.

Im Zug gesicherte Videoaufnahmen wurden bereits zur Auswertung sichergestellt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall kam es zu einer kurzzeitigen Verzögerung der Weiterfahrt des Zuges.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Ebenso werden weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 120160, oder über das Kontaktformular der Bundespolizei auf www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell