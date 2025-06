Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beckdorf: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Stade (ots)

Am Montag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Tostedt mit einem VW Crafter die Hauptstraße von Beckdorf in Richtung Apensen. Kurz hinter dem Ortsausgang Beckdorf geriet der 72-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Dacia Dokker zusammen. Dessen 70-jährige Insassin, eine Frau aus Wohnste, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem technischen Gerät von der Feuerwehr gerettet werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Hamburger Krankenhaus. Der 72-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Augenzeugen schilderten der Polizei den Unfallhergang.

