POL-STD: Kia Sportage in Buxtehude entwendet - Serie von Einschleichdiebstählen in Stade - Unbekannt entwenden Motorsteinschneider in Bützfleth - Motorradfahrschülerin übersieht die Vorfahrt

1. Kia Sportage in Buxtehude entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen gestern Montag, den 30.06., 16:00 h und heute Morgen, Dienstag, den 01.07., 08:00 h in Buxtehude-Altkloster in der Schulstraße einen dort in einer Parkbucht abgestellten weißen Kia-Sportage geknackt und anschließend entwendet. Das SUV hat das Kennzeichen STD-AA 262 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Serie von Einschleichdiebstählen in Stade geht weiter

Die derzeit in Stade laufende Serie von Einschleichdiebstählen geht weiter. In den seit Mitte April aufgetretenen inzwischen schon sieben Fällen haben sich Unbekannte unter dem Vorwand Gegenstände für Flohmärkte kaufen zu wollen bei den überwiegend älteren Geschädigten Zutritt zu deren Wohnungen und Häusern verschafft und dann dort in unbeobachteten Momenten zum Teil hochwertigen Schmuck entwendet. Zuletzt wurden am gestrigen Nachmittag zwischen 13:00 h und 13:10 h sowie anschließend zwischen 14.30 h und 15:00 h eine 86- und eine 92-jährige Seniorin in der Friesenstraße und im Daniel-Sommer-Weg Ofer des Unbekannten. Auch hier hatte sich der Mann als Trödelhändler ausgegeben und sich bei den gutgläubigen Seniorinnen eingeschlichen. Er konnte hier jeweils Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro erbeuten und damit anschließend in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und rät Mitbürgerinnen und Mitbürgen dazu, keinesfalls fremde Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen, auch wenn diese angeben nur für "Flohmärkte" einkaufen zu wollen. Informieren Sie bitte auch ihre Angehörigen oder Nachbarn über die Masche und alarmieren sie sofort die Polizei auch über den Notruf 110 wenn sich solche Personen bei ihnen melden. Nur so kann die Wache dann sofort reagieren und einen Streifenwagen entsenden, der eine entsprechende Überprüfung vornimmt.

3. Unbekannt entwenden Motorsteinschneider aus Firmenfahrzeug in Bützfleth

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, den 28.06., 12:00 h und Montag, den 30.06., 12:00 h in Stade-Bützfleth in der Flethstraße einen orangenen wassergekühlten Motorsteinschneider der Marke STIHL TS420 aus einem VW-Crafter Firmenfahrzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Motorradfahrschülerin übersieht die Vorfahrt und verursacht einen Unfall - durch Glück nur5 leicht verletzt

Am gestrigen frühen Nachmittag gegen kurz nach 12:35 h ist es in Buxtehude in der Felix-Wankel-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 28-jährige Fahrschülerin aus Hamburg war mit ihrer Honda vom Gelände der dortigen Fahrschule auf die Straße gefahren und hatte dabei offenbar einen 37-jährigen Fahrer eines VW Golf Plus aus Buxtehude übersehen, der von links kommend auf der vorfahrberechtigten Straße unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Elbklinikum eingeliefert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 11.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Buxtehude rückte an der Einsatzstelle an, die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

