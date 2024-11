Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241119.2 Kiebitzreihe: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Kiebitzreihe (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Kiebitzreihe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter machte reiche Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 13.00 Uhr, bis zum Sonntag, 20.00 Uhr, war der Bewohner eines Hauses im Buchenweg abwesend. In dieser Zeit, vermutlich in der Nacht auf den Sonntag, drang ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Inneren entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Kameras und mehrere Goldmünzen. Der Gesamtwert der Beute ist aktuell noch unklar, ebenso die Höhe des angerichteten Sachschadens.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell