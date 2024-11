POL-IZ: 241119.1 Heide: Geschädigter gesucht

Willenscharen (ots) - Am vergangenen Donnerstag ist es in Willenscharen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Einer der Wagen entfernte sich unerlaubt vom Unfallort - nach dem Fahrer sucht die Polizei nun. Gegen 17.20 Uhr war eine Frau in einem Daimler auf der Arpsdorfer Straße aus Richtung Arpsdorf kommend in Richtung Willenscharen unterwegs. Ihr entgegen kam in einer Rechtskurve ein Auto, das zu ...

mehr