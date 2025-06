Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Auto-Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

(Kun) Am 17.06.2025 zwischen 15:00 Uhr und 18:47 Uhr, parkte eine 19-jährige Nienburgerin ihr Auto auf dem Parkplatz an der L370 am Heye Glass See. In dem genannten Zeitraum entwendete eine unbekannte Täterschaft diverse persönliche Gegenstände und Dokumente der 19-Jährigen und einer weiteren 18 -Jährigen aus Nienburg. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell